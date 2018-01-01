- عم صيام (بلهفة): إزى اللجنة؟.

- طارق: زفت مسيح على قطران!.

- عم صيام (بجزع): أبوس إيد اللى خلفتك.. احكيلى بعد الفطار.. (لحظة صمت): لأ مش هقدر أحكيلك دلوقتى.

- طارق: الواد كريم.. اللى قايمين نايمين ع الكافيه مع بعض.. لصق وشه فى الورقة من أول الامتحان لآخره.. أقول له ظبطنى ياد فى أى حاجة.. ولا هو هنا.

- عم صيام: طول عمرى أقول لك ده عيل متنى.. فكك منه.. وانت اللى لاصق فى أمه!.. ما كانش فى اللجنة أى عيل تانى مفرود تلقط منه أى حاجة.

- طارق: كله متنى.. المراقب لما لقانى قاعد قال لى ما تخلص يا ابنى فى يومك ده.. كل العيال مشيت وانت اللى قاعد؟.. الدنيا حر والناس صايمة.. قلت له انجزنى بأى حاجة. قال لى العيال كلهم خرجوا هعملك إيه؟.. قلت له افتح كراسة كريم وملينى!.

- عم صيام: وعمل إيه؟!.

- طارق: أنجزنى.. وبدأ يملينى.. يدوب بكتب طب مفتش الدور.. المستر اترعب.

- عم صيام: وبعدين؟!.

- طارق: المفتش فكّس الحوار.

- عم صيام (وهو يمد يده إلى السماء): منه لله.. يقعد له فى عياله إن شاء الله.. بدل ما يساعدوا الشباب؟!.. حد يقطع رزق عيل زيك فى الأيام المفترجة دى.. حسبى الله ونعم الوكيل!.. يعنى ما تجمعش درجة النجاح؟!.

- طارق: أنا عارف!.. أنا قعدت أكتب أى كلام وخلاص.. اللى جه على بالى كتبته!.

- عم صيام: كويس!.

- طارق: رصيت 30 أغنية على 30 سؤال!.

- عم صيام (باستغراب): أغانى؟!!.

- طارق: اللى جه على بالى.. هو حد بيقرا حاجة!.

- عم صيام: إن شاء الله ربنا يعمى عين المصحح.. أو حتى تزغلل ويديك الدرجة من غير ما يقرا.. جدع يا طارق.. برضه عرفت تتصرف.. سيبك بقى م اللى فات المهم اللى جاى.

- طارق: أنا مخنوق.. هدخل أنام وبعدين أروح الكافيه.

- عم صيام: نام انت.. وادينى ورق الدروس بتاع المادة الجاية وأن أبرشم لك!.

- طارق (ضاحكاً): دا انت قديم قوى.

- عم صيام: ما تخافش.. هعمل لك ورق صغير.. الجن ما يشوفوش!.

- طارق: ورق إيه يا حاج؟.. الكلام ده راحت عليه.. والامتحانات كلها بوكليت.. والغش إلكترونى.

- عم صيام: فكك م الورقى والإلكترونى.. نرجع للحل اللى ما يجليش.. المتنى يتفرد بالفلوس!.

- طارق: مش فاهم؟!.

- عم صيام: الواد كريم شاطر.. عيبه إنه بيبيع أصحابه جوه اللجنة.. احنا بقى هنشتريه!.. قل لى الموبايل اللى شايله نوعه إيه؟!.

- طارق: حاجة من أيام سيدنا يعقوب.. قديم فشخ.

- عم صيام: كلمه وقول له أبويا هيجيبلك موبايل آخر حاجة لو غششتنى بذمة.. (وهو يبتسم ابتسامة رضا) أنا كنت تايه عن الحل ده فين؟.. بدل الدروس اللى كححتنى تراب.. موبايل بكام ألف يحل المشكلة.. عموماً هطبق الحل ده مع أختك شيماء.

- طارق: وتجيب لى موبايل جديد أنا كمان!.

- عم صيام (بغضب): احنا فى إيه ولا فى إيه؟.. ظبط مع كريم عشان تنجح وبعدين يحلها حلال.

- طارق: افرض وافق.. واللجنة كانت مش سالكة!.

- عم صيام: هتسددها ليه.. إن شاء الله تلاقيها سالكة.. (وهو يرفع يديه إلى السماء) اجعلها بزرميط يا كريم.