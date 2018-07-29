قال جاسم خلفان، الكاتب الإماراتي والمحلل السياسي، إن الكيل طفح من أفعال قطر، موضحا أن نظام الدوحة أدمن الاتجاه المعاكس للعرب، مؤكدا أن ارتباط قطر بإيران هذه الفترة كوضع الخناق حول رقبتها.

وأضاف "خلفان"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، أن قطر تريد أن تقنع أمريكا بالتحاور مع إيران، على الرغم أن العالم يعاني من إرهاب طهران، موضحًا أن دول المقاطعة يسعى لقطع مصادر الإرهاب، إلا نظام الحمدين الذي يدعم الإرهاب والإخوان، مردفا: من الضحك وجود قاعدة أمريكية في قطر، وفي نفس الوقت الرئيس الأمريكي يعمل على تحجيم إيران التي ترتبط بعلاقة وثيقة مع الدوحة.

وتابع أن نظام الحمدين منتهي ومازال يكابر ويدفع أموال الشعب القطري في دعم الإرهاب.