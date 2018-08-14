أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، استصدار قرار برقم 478 لسنة 2018 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع، تبرع بها ورثة المرحومة غزال إبراهيم عيد، لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية عين غصين بمركز ومدينة الإسماعيلية، بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة والمنعقد بتاريخ 27 يونيو 2018.

وتضمن القرار أن يكون التخصيص لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة المحطة طبقا للكروكي المحدد للأبعاد والحدود وهي: الحد البحري أرض ورثة المرحوم إبراهيم عيد إبراهيم بطول 20 مترا، والحد الشرقي طريق أسفلت بطول 20 مترا، والحد القبلي ملك الطرف الأول البائع بطول 20 مترا، والحد الغربي ملك الطرف الأول البائع بطول 20 مترا.

ويشمل القرار إلزام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إيداع قرار التخصيص بالشهر العقاري ومديرية المساحة واستنزالها من السجل العيني والتأشير الهامشي، ويراعى عدم استخدام المساحة المخصصة في غير الغرض المخصصة له ولا تسحب الأرض ويلغى قرار التخصيص ويعمل بهذا القرار فور صدوره.