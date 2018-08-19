محاميا أشعياء المقاري يتقدمان بشكوى لوزير الداخلية لـ"السماح بزيارته"

تقدم كيرلس سامي، ومحمد رمضان، محاميا الراهب المشلوح، أشعاء المقاري، بشكوى لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق، واللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، ومأمور قسم وادي النطرون، ورئيس مباحث قسم وادي النطرون، كل منهم بصفته، ادعيا فيها منع الزيارة عن الراهب المشلوح ومنع ذويه من الاطمئنان عليه.

وحصلت "الوطن" على نص الشكوى، وجاء فيها: "أنه منذ اتهمت النيابة العامة وائل سعد تواضروس، في القضية رقم 1432 لسنة 2018 إداري وادي النطرون، ومنذ تاريخ إلقاء القبض عليه وحتى تقديم هذا البلاغ، تم التحقيق معه واحتجازه بمكان غير معلوم، ولم يستطع أهليته زيارته منذ بداية التحقيقات حتى الآن، للاطمئنان على حالته الصحية والبدنية والنفسية، أو لإدخال الزيارة الخاصة به".

واختتمت الشكوى "لذلك نلتمس من سيادتكم سرعة التحقيق".

كان قاضي المعارضات بمحكمة وادي النطرون الجزئية، جدد حبس الراهب المشلوح، أشعياء المقاري، المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، الأحد الماضي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، مع الراهب المشلوح أشعياء المقاري، وائل سعد، في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس وأسقف دير أبو مقار بوادي النطرون، عن محاولته تنفيذ الجريمة مرتين من قبل.

وأشار المقاري في اعترافاته إلى أنه فشل في المرة الأولى، بسبب صلاة رئيس الدير، كما فشل في المرة الثانية، لأنه نام واستيقظ متأخرًا، ولم يلحق برئيس الدير قبل وصوله إلى الكنيسة، وفى المرة الثالثة تمكن من تنفيذ جريمته.