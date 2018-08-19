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شقيق "أشعياء": كنت على اتصال مستمر معه.. كان "طبيعي جدا"

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والدة "أشعياء": ابني "ملاك" رفض الوظيفة وباع الدنيا.. و"لا يمكن يقتل"

والدة "أشعياء": ابني "ملاك" رفض الوظيفة وباع الدنيا.. و"لا يمكن يقتل"

محاميا أشعياء المقاري يتقدمان بشكوى لوزير الداخلية لـ"السماح بزيارته"

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"صحة جنوب سيناء" تعلن الطوارئ وتدفع بـ85 سيارة إسعاف استعدادا للعيد

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