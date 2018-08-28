لفظ طفل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أنفاسه الأخيرة، اليوم الثلاثاء؛ بسبب تناوله مبيد زراعي سام عن طريق الخطأ، ونُقلت الجثة إلى المستشفى العام وتحرر محضرًا بالواقعة.

وتلقى مدير أمن المنيا اللواء مجدي عامر، إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بوفاة "عبد الرحمن. ن. أ" 10 سنوات، مُقيم بقرية الإدارة التابعة لمركز ملوي، وإدعى أهليته تسممه بقرص غلة "مبيد زراعي" بطريق الخطأ، أثناء أكل كمية من القمح.

ووصل الطفل إلى مستشفى ملوي العام، في حالة غيبوبة تامة وإعياء شديد إلى مستشفى المنيا العام وفشلت محاولات الإنعاش القلبي الرئوي قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأفاد تقرير مفتش صحة المنيا الدكتور هاني إسحق شحاته، أن الوفاة سببها فشل حاد في التنفس بسبب التسمم بمادة فوسفيد الألومنيوم شديدة الذوبان في سوائل الجسم والتي تتحد بسرعة مع هيموجلوبين الدم عائقة اتحاده بأوكسجين الشهيق مما يسبب هبوط بكفاءة التنفس ونقص ثم انعدام إمداد الأعضاء الحيوية كالمخ والقلب والرئتين بالدم المؤكسد، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد نجاتي رئيس النيابة العامة لبندر المنيا.