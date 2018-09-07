عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لقاء موسعا بعدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بمحافظة الشرقية بحضور الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، واللواء حسين الجندي، السكرتير العام، وحامد هبيلة، السكرتير العام المساعد، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف.

أكد الوزير، أهمية الصدقة والتحلي بالأخلاق الحميدة عند التصدق بها امتثالا لتعاليم الدين والسنة النبوية الشريفة وكذلك توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والبناء، مشيرا إلى أنه جرى توزيع عدد 5 أطنان لحوم مقدمة من مشروع صكوك الأضاحي لتوزع على الأسر الأكثر احتياجا بنطاق محافظة الشرقية ومن المقرر أن يصل عائد المشروع ما يقارب 65 مليون جنيه تترجم لأكثر من 600 طن لحوم تقدم للأسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية.

وشدد الوزير، على أهمية وصول لحوم الأضاحي للمستحقين وتحري الدقة في التوزيع لضمان الاستفادة من اللحوم المقدمة من مشروع صكوك الأضاحي.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه جرى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي التضامن الاجتماعي والإسكان لتقديم سكن آمن للفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن الوزارة ساهمت بــ100 مليون جنيه من فائض ريع الوقف ووفقا لشروط الواقفين، لافتا إلى أن وزارة الإسكان بدأت في إعداد الدراسات والتصميمات الهندسية اللازمة لتنفيذ المشروع وكذلك الشركات الخاصة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار الوزير، إلى الانتهاء من مشروع توزيع الوحدات السكنية بعمارات الأحرار بمدينة الزقازيق قبل نهاية العام بعد أن سددت هيئة الأوقاف جميع المبالغ المستحقة لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وتنسيق وترتيب الموقع، موضحا أنه من المقرر استلام الحاجزين للوحدات السكنية في النصف الثاني من شهر أكتوبر.

وأوضح الوزير، أن المشروع مكون من 4 عمارات يضم 528 وحدة سكنية و102 محل وعدد 846 وحدة إسكان اقتصادي و42 محلا.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه سيتم إصدار كتاب حول المفهم المقاصدي للسنة النبوية للتفريق بين النص المقدس وما كتب عن النص المقدس، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة والوسطية.

وقدم الوزير، التهنئة للمحافظ وأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي والموافق التاسع من هذا الشهر ذكرى وقفه الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة أمام الخديوي توفيق مطالبا بالتحرر وحقوق الشعب.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على أهمية الدور الدعوي للأئمة ورجال الدين الإسلامي في إرسال رسالة التنوير والتثقيف للمساهمة في بناء المجتمع وتقدم الوطن، مؤكدا أنه جاري إعداد خطة استراتيجية لمحافظة الشرقية محورها رسالة التنوير والتثقيف.