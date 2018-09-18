ترأست الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، اليوم الثلاثاء، في قاعة المؤتمرات بالديوان العام بحضور اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد وياسمين جوهر مدير مكتب المجلس القومي للسكان وممثلي الجهات المختلفة ومديري المديريات بالمحافظة.

وصرحت المحافظ بأن الدولة تولى اهتماما كبيرا بأعمال المجلس القومي للسكان على مستوى المحافظات، وذلك باعتبار مشكلة الزيادة السكانية من أخطر المشكلات التي تواجه الدولة، حيث جرى خلال الاجتماع عرض أهم توصيات الاجتماع السابق وما جرى إنجازه.

ووجهت المحافظ رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار بتفعيل دور الرائدات الريفيات والجمعيات الأهلية والمديريات وجامعة دمياط في المشاركة بالمخطط الخاص بمحو الأمية.

وأمرت المحافظ بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتكثيف الندوات الشهرية في مجال تنظيم الأسرة وإقامة معارض لمنتجات الأسر المنتجة.

ووجهت المحافظ لمدير مديرية الصحة بتوفير طبيبة بمركزي طب الأسرة بالزرقا والسرو، كما جرى خلال الاجتماع عرض أهم الإحصائيات الخاصة بالموقف السكاني بالمحافظة وجدول بيانات تنظيم الأسرة ومعدل المواليد والوفيات للمواليد والرضع.

وبلغ عدد السيدات المترددات على وحدات تنظيم الأسرة 116583 وعدد السيدات المحميات 38785 وذلك خلال النصف الأول من عام 2018 حيث تعد محافظة دمياط المحافظة الثالثة على مستوى الجمهورية في تحقيق الحماية بنسبة 65.8% والأولى في المؤشرات السكانية على محافظات وجه بحرى.

وجرى خلال الاجتماع أيضا مناقشة عدة محاور أهمها تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتعليم والإعلام وتمكين المرأة ومحور صحة الشباب والمراهقين وأهم الإنجازات التي جرى تحقيقها على رأسها القوافل التوعوية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والندوات التثقيفية.