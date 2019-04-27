قال هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن مبادرة الحزام والطريق تعني خلق مسارات لحركة التجارة والتنمية، لتدفق رؤوس الأموال وجعل العمالة أكثر انسيابية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن 71 دولة اشتركت في المبادرة، مشيرا إلى أنها تمثل حوالي 65% من تعداد سكان العالم بما يمثل 40% من حجم الناتج المحلي على مستوى العالم.

وتابع، أن إقليم قناة السويس طوق نجاة للاقتصاد المصري، موضحا أنها ستحقق تنمية اقتصادية حقيقية وستجعل مصر تلعب دورًا هامًا على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد الرئيس السيسي، حرصه على المشاركة فى قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي ببكين، آخذا في الاعتبار ما تمثله المبادرة من أهمية، إذ تهدف لتعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق تطلعات الشعوب في الاستقرار والرخاء.

وتمثل مصر بموقعها الاستراتيجي ووجود قناة السويس كممر مائي حيوي بها، نقطة محورية في الجانب البحري من المبادرة، وتتكامل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع مبادرة "الحزام والطريق" لربط التجارة العالمية، فالمنطقة الاقتصادية تمثل مستقبل التجارة الدولية وستصبح مركزا لوجستيا عالميا.

وتعد منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري "الصينية – المصرية" المتواجدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس نموذجًا للتعاون بين الصين ودول الحزام والطريق، وتوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.