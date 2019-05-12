غياب 22 طالبا عن امتحانات الشهادة الإعدادية في الوادي الجديد

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية، بلغ 4288 طالبًا وطالبة، أمام 116 لجنة امتحانية.

وقال إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إنه جرى تسجيل الحضور اليوم لـ 4266، بنسبة بلغت 94.4%، وتسجيل غياب 22 طالبًا وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس.

وأضاف التداوي، أنه جرى تشكيل لجنة لفحص الورقة الامتحانية لمادة الجبر للصف الثالث الاعداي بعد تلقي غرفة العمليات بالمديرية للعديد من الشكاوي من أولياء الأمور من صعوبة الامتحان، وأنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات كلها في صالح الطلاب إذا ثبت صعوبة الامتحان وعدم مطابقته للمواصفات الصحيحة.