أكدت وزارة الزراعة أن إجمالى الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير 2019، وحتى أمس الأول، بلغت 3 ملايين و388 ألفا و296 طناً من المنتجات الزراعية، بزيادة 358 ألفاً و432 طناً عن المدة نفسها من العام الماضى. وضمت قائمة الصادرات «الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والثوم والجوافة».

وكشف تقرير، أصدره الحجر الزراعى، التابع للوزارة، أن «إجمالى الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليوناً و555 ألفاً و653 طناً، إضافة إلى تصدير 630 ألفاً و790 طن بطاطس، لتحتل المركز الثانى فى الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 187 ألفاً و991 طن بصل، محتلاً المركز الثالث، فى حين احتلت الفراولة المركز الرابع بإجمالى 24 ألفاً و319 طناً، والثوم فى المركز الخامس بإجمالى 14 ألفاً و446 طناً. وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، إن «الجهود مستمرة لفتح المزيد من الأسواق الجديدة وتشديد الرقابة، من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية فى الأسواق التى تم فتحها»، مشيراً إلى أن زيادة الصادرات تدعم الاقتصاد الوطنى.