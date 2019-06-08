استعرض د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مقدمًا من د. هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول تكريم المعهد للسنة الرابعة على التوالي الفائزين بجائزة التميز لأفضل أداء بحثي عن المخرجات البحثية لعام 2018، والمتميزين من الكادر العام، وذلك بالقاعة الرئيسية بالمركز القومي للبحوث.

وأكد د. هشام الديب على أن الهدف الرئيسي من مبادرة جائزة التميز هو الارتقاء بالبحث العلمي لأعضاء هيئة البحوث والهيئة المعاونة، ورفع مستوى الأداء وتشجيع الباحثين على النشر العلمي المتميز؛ بهدف الارتقاء بالأداء البحثي للمعهد، وتحقيق ترتيب دولي متقدم في النشر العلمي، وكذلك بث روح التنافس بين العاملين لتحسين الأداء الإداري بالمعهد، مشيرا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن فكرة جائزة التميز قد حققت أهدافها، حيث زاد أن عدد المسجلين لبياناتهم على قاعدة العلماء المصريين e-science عام ٢٠١٥ من 22 متقدما إلى 121 متقدما عام ٢٠١٨.وأشار التقرير إلى أنه تم وضع معايير لقياس مؤشرات الأداء البحثي لأعضاء الهيئة البحثية (باحث - أستاذ باحث مساعد - أستاذ باحث) من حيث النشر العلمي في مجلات دولية Scopus ومؤتمرات دولية ومحلية، والمؤلفات العلمية، والحصول على براءات الاختراع المحلية والدولية، فضلا عن الحصول على جوائز محلية ودولية، وكذلك المشاركة في المشروعات البحثية، والدورات التدريبية، بالإضافة إلى المشاركة في خدمة المجتمع والصناعة والجهات المستفيدة، والتحكيم لمشروعات بحثية أو لدوريات علمية أو جوائز محلية ودولية. وأضاف التقرير حصول قسم الدوائر الشريطية بالمعهد على ست جوائز حيث فاز من الأساتذة والأساتذة المساعدين كل من د. هالة عبد المنعم، ود. داليا محمد نشأت، ومن الباحثين فاز كلًا من د. محمد إسماعيل، ود. هشام عبد الهادي، ومن الباحثين المساعدين فاز م/ محمد أبو العلا، وم/ نرمين أحمد محمد، كما فاز قسم الطاقة العالية بثلاث جوائز حيث فاز من الباحثين د. غادة أحمد عبد العزيز، ومن الباحثين المساعدين د. أمير يس، وم/ محمود أحمد حسنين، كذلك حصد قسم الموجات الميكروئية جائزة فاز بها د. هيثم حسين، كما تم تكريم 24 عضوًا من المتميزين من الكادر العام بالمعهد. شهد فعاليات الحفل المهندس/ محمد سليم رئيس معهد الجهد الفائق بوزارة الكهرباء، ود. عصام الدين على إبراهيم رئيس لجنة جائزة التميز.