افتتح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، المقر الإداري الذكي الجديد لشركة ABB مصر بالقاهرة الجديدة، والمقام على مساحة 8400 متر مربع، بحضور الدكتور تشونيوان جو رئيس منطقة أسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة ABB العالمية، وناجي جريجيري المدير التنفيذي لـ ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا وعدد من شركاء وعملاء الشركة.

وقال الوزير إن المبنى الجديد للشركة يعكس التوجه الحالي للحكومة لتزويد الصناعة الوطنية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي للصناعات وحلول التشغيل الآلي، ورفع القدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية العاملة في القطاع الصناعي.

وأوضح نصار، أن مصر أصبحت سوقاً جاذباً للاستثمار في قطاع الكهرباء ومحوراً رئيسياً للطاقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن الشركة تحتل مكانة متميزة في مجال الصناعات الكهربائية، وتكنولوجيا التشغيل الآلي العاملة في مصر وتستحوذ على نسبة كبيرة من حجم مبيعات السوق المصرية، كما تصدر منتجاتها لأكثر من 20 دولة حول العالم خاصة لأسواق الدول العربية والأفريقية والآسيوية.

وأضاف ان هناك مشروعات تعاون بين الشركة والحكومة المصرية في مجالات زيادة سعة ورفع كفاءة وتحسين آداء شبكات النقل والتوزيع المصرية للجهد العالي والمتوسط، وإنشاء محطات الكهرباء المتنقلة، وأنظمة المراقبة والتحكم ومحولات القوى ولوحات الضغط المتوسط.

وفيما يتعلق بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، أوضح نصار أن الشركة وقعت العام الماضي بروتوكول تعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، استهدف تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والشركة في مجال تقديم الدعم الفني في مجالات التدريب وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.

وأشار إلى أن الشركة تعقد في إطار البروتوكول، ورش عمل ودورات لتطوير قدرات الفنيين داخل وزارة التجارة والصناعة، من خلال توفير الخبراء لتقديم أحدث التقنيات والحلول الموفرة للطاقة.

ومن جانبه، قال ناجي جريجيري، المدير التنفيذي لـ ABB مصر وشمال ووسط أفريقيا، "إن افتتاح المبنى الجديد يؤكد على التزام الشركة تجاه السوق المصرية من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات"، مشيراً إلى أن المبنى مقام بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال الطاقة والكهرباء وأحدث تقنيات الأبنية الذكية والمتوافقة مع معايير البيئة والاستدامة المستخدمة عالميا من خلال دمج الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أن الشركة رفعت كفاءة البيئة الداخلية للمبنى من خلال الدمج بين الأنظمة والمواد الذكية وموافقتها مع البيئة لتقليل لانبعاثات الضارة واستهلاك الطاقة ومواكبة التطور في هذا الاتجاة، بما يحقيق التوازن بين التكنولوجيا والبيئة بنسبة 30%.

وبدوره، قال الدكتور تشونيوان جو، رئيس منطقة آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة ABB العالمية، إن شركة ABBتمثل شريك استراتيجي هام في قطاعات الكهرباء والطاقة والصناعة في مصر منذ ما يزيد على 90 عاماً.

وأشار إلى حرص الشركة على الاستمرار في السوق المصرية، وتقديم الخبرة الفنية الداعمة لخطط التنمية في مصر، التي تهدف إلى تحقيق التحول الاقتصادي القائم على الثورة الصناعية الرقمية، بما يدعم الاتجاهات المستقبلية للثورة الصناعية الرابعة.

جدير بالذكر أن المقر الجديد للشركة يلبي كافة احتياجات الموظفين والعملاء ويحقق مفهوم ورؤية الشركة لعام 2020، حيث يضم المبني قاعات اجتماعات، وقاعات محاضرات، وكافيتريا، ومكتبة، وصالة ألعاب رياضية، بالإضافة إلى صالة عرض تقدم العديد من حلول للتحكم والمراقبة، وحلول المنازل والمباني الذكية فضلاَ عن ثلاث قاعات تابعة لجامعة ABB المجهزة بأحدث المعدات والتقنيات.

كما ينتمي المبني الجديد إلى فئة الأبنية الذكية والخضراء، حيث استخدمت الشركة أحدث التقنيات الرقمية من الألواح ذات الجهد المتوسط والمنخفض، والمحولات الجافة، ولوحات التحكم لتشغيل المولدات، بالإضافة إلى وحدات تكييف الهواء، ومضخات المياه وأنظمة مكافحة الحرائق المرتبطة بنظام إدارة المباني ووحدات لضمان تزويد الطاقة دون انقطاع، علاوة على أن جميع المعدات ووحدات الإضاءة في المبنى موفرة للطاقة.

وتعد شركة ABB رائدة في مجالات توفير حلول وأنظمة التكنولوجيا المتطورة في مجال الصناعات الرقمية، والتي تشمل منتجات وحلول توصيل التيار الكهربائي، الأتمتة الصناعية، وحلول الحركة والروبوتات والاتمتة المنفصلة.

كما تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة، ويعمل بها أكثر من 147 ألف موظف حول العالم.