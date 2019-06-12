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انطلاق منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

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اختتام تدريب 30 شابا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

اختتام تدريب 30 شابا للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

"الدائمة للآثار" تعترض على مزاد لبيع رأس توت عنخ آمون و31 قطعة مصرية

"الدائمة للآثار" تعترض على مزاد لبيع رأس توت عنخ آمون و31 قطعة مصرية

الإمارات وألمانيا: لا حل عسكريا للصراع في ليبيا

الإمارات وألمانيا: لا حل عسكريا للصراع في ليبيا

وزير الداخلية يستعرض مع نظرائه من 8 دول أفريقية جهود مكافحة الإرهاب

وزير الداخلية يستعرض مع نظرائه من 8 دول أفريقية جهود مكافحة الإرهاب

هل تساهم قمة مجموعة العشرين في إصلاح علاقات أمريكا مع روسيا والصين؟

هل تساهم قمة مجموعة العشرين في إصلاح علاقات أمريكا مع روسيا والصين؟

"الوزراء": تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

"الوزراء": تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

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سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

سر اختيار كوبري "تحيا مصر".. كواليس الأغنية الرسمية لمنتدى أفريقيا لمكافحة الفساد

أكثر من 20 يوم إجازة "متصلة" رسمية وأسبوعية متبقية في 2019.. "أغسطس الأفضل"

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الذهب يرتفع 7 جنيهات خلال ساعتين.. وعيار 21 بـ627 جنيها

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افتتح المنتدى الأفريقي.. تعرف على المجلس الاستشاري لمكافحة الفساد

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