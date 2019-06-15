"موديز" تخفض تصنيف تركيا الاقتصادي لـ"عالية المخاطر"

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني السيادي، تصنيف تركيا لدرجة "عالية المخاطر"، بسبب كونها أخطر أزمة بميزان المدفوعات، الذي يواصل ارتفاعه ومعه مخاطر لعجز الحكومة عن السداد.

وخفضت الوكالة تصنيف الاقتصاد التركي لـB1 من Ba3، وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية، حيث كانت "موديز" قد خفضت التصنيف الائتماني السيادي لتركيا إلى Ba3 من Ba2، أغسطس العام الماضي، حيث قالت وزارة المالية التركية، إن "خفض موديز التصنيف الائتماني لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية لتركيا ويثير علامات استفهام بشأن موضوعية التحليل، بسحب "سكاي نيوز".