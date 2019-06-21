وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة التصدي لكل صور التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمباني غير المرخصة.

وشنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة بالتنسيق مع جهاز حماية الأراضي والإدارات الزراعية ومسؤولي الإشغالات وبتأمين قوة من الشرطة، تمكنت من إيقاف أعمال صب أعمدة دور ثالث علوي دون الحصول على ترخيص بقرية صلاح الدين وذلك على مساحة 112 مترا مربعا.

كما جرى تنفيذ إيقاف أعمال لمباني عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض على محيط 600 متر مربع دون ترخيص بمدينة بدر، خلف مدرسة نور الهدىد، وإزالة سور بالطوب الأبيض دون ترخيص بقرية صلاح الدين بجوار المقابر وذلك على مساحة محيط 100 متر مربع، ورفع 370 حالة إشغال ثابت ومتحرك بشارع مستشفى الصدر والمستشفى العام وشارع الجمهورية وعبدالسلام الشاذلي والكوبري العلوي بدمنهور، مع إزالة 3 حالات على مساحة 380 مترا تقريبا عبارة عن أعمدة وسملات خرسانة بمدخل قرية عبد العظيم أبو العطا في أبوالمطامير.