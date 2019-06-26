أعلن وزارة الاتصالات، قرب انتهاء الوزارة من إنشاءات البنية التحتية الخاصة بمدينة بورسعيد المخطط لها أن تصبح أول مدينة رقمية فى مصر. وقال الوزير لـ«الوطن» إن النصف الثانى من العام الجارى سيشهد إطلاق 25 خدمة حكومية إلكترونية رئيسية، ينبثق عنها 120 خدمة إلكترونية فرعية، موضحاً أن أبرز هذه الخدمات «مشروع التأمين الصحى، مشروع ميكنة آليات التحصيل الضريبى بالتعاون مع وزارة المالية، وخدمات المرور والأحوال المدنية بالتعاون مع وزارة الداخلية».

وأضاف أن الخدمات التى ستطلقها الدولة إلكترونياً يمكن الحصول عليها من خلال عدة منافذ، منها المنصة الرقمية، التى يتم العمل على تطويرها وتدعيمها لتقديمها بصورة جديدة للمواطنين بالتعاون مع وزارة التخطيط، وتطبيقات المحمول، إضافة إلى إتاحة الخدمات للمواطنين من خلال البريد المصرى ومراكز الاتصالات، وهو ما يتطلب تفعيل منظومة التوقيع الإلكترونى، حيث يتم السعى نحو تطوير التكنولوجيا المستخدمة والمعايير الفنية للتوقيع الإلكترونى فى إطار القانون الذى صدر منذ أكثر من 15 عاماً وبما يتواكب مع المتغيرات التكنولوجية والاستخدامات الحديثة.

وتابع أن الوزارة تستكمل حالياً فى بورسعيد النظم واختبارها لمعرفة مدى تحملها ضغط العمل، مشيراً إلى أن هناك تدريبات قائمة للعاملين على استخدام النظم الإلكترونية والبرامج، خاصة أن العنصر البشرى أحد أهم أضلع نجاح المنظومة، التى ستوفر على المواطنين الوقت والجهد والمال، لافتاً إلى أن شركتى «اتصال» و«إكسيد»، المتخصصتين فى خدمات التعهيد وخدمة العملاء، ستُنشئان مقرات لهما فى بورسعيد لتلقى استفسارات المواطنين حول استخدام الخدمات ومساعدتهم فى حل أى مشاكل تواجههم.