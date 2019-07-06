"خطف واحتجاز مصحوب بتعذيب بدني وهتك عرض".. اتهامات نسبتها نيابة حوادث شمال الجيزة، لتاجر مخدرات، خضع للتحقيق بعدما هتك عرض ابنة زوجته، لمدة 6 ساعات، بعد أن استغل غياب زوجته عن المنزل، بمنطقة إمبابة.

مثل المتهم، صباح اليوم، أمام محقق النيابة المستشار محمد شرف رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وتم إعلانه بقرار إحالته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة الجنايات.

جاء قرار إحالة المتهم للمحاكمة بعد أن تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي حول الإصابات التي لحقت بالطفلة وأفاد بوجود كدمات وسحجات متعددة بالوجه والصدر والرقبة والذراعين علاوة على اشتباه اعتداء جنسي، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة.

الطفلة عمرها 7 سنوات.. والمتهم عذبها 6 ساعات متواصلة

جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم محمد ربيع، رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن بداية الواقعة في شهر ديسمبر 2018 أبلغ ربة منزل قسم شرطة إمبابة اكتشافها تعرض طفلتها البالغة من العمر 7 سنوات للتعذيب والتعدي الجنسي من زوجها، وأجرت القوات آنذاك تحريات بشأن الواقعة، وتبين أن المشتبه فيه مدمن ويقوم بالإتجار في المخدرات وأنه تزوج من مقدمة البلاغ، بعد طلاقها من زوجها الأول وبعد فترة قليلة من الزواج كان دائم الخلاف مع زوجته لرغبته في خروجها للعمل كونه عاطل عن العمل ويرغب في شراء مواد مخدرة لتعاطيها والاتجار بها وكي تنفق على المنزل.

التحريات: المتهم حرق جسدها وجردها من ملابسها وهتك عرضها

وأضافت التحريات التي قادها العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، أن الزوج كان دائم التعدي بالضرب على زوجته عندما ترفض له طلبا وينهال بالضرب على الطفلة عندما تزعجه أثناء معاشرته والدتها ويقوم بحرق جسدها بـ "ولاعة"، ويوم الجريمة لم يعثر على زوجته في المنزل فقام باصطحاب الطفلة أعلى سطح المنزل وقام بتعذيبها لمدة 6 ساعات متواصلة حيث حرق جسدها وجردها من ملابسها وقام بهتك عرضها وتركها في حالة إعياء، فور عودة الزوجة فوجئت بحالة طفلتها فأسرعت بها إلى المستشفى وأبلغت عن زوجها فانتقلت قوة أمنية وتمكنت من ضبطه وعثر بحوزته على سلاح أبيض ومواد مخدرة "حشيش وأقراص" بقصد الإتجار .

ألقي القبض على المتهم، وتم احالته للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.