حجزت محكمة جنايات المنيا، اليوم، النطق بالحكم على 42 متهما إخوانيا في قضية اقتحام وحرق قسم شرطة العدوة، إلي جلسة 21 سبتمبر المقبل، مع استمرارحبس المتهمين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد، ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين.

كانت المحكمة انتهت اليوم من سماع مرافعةهيئة الدفاع عن 42 إخوانيًا متورطين في أحداث اقتحام وحرق ونهب قسم شرطة العدوة والإدارة الزرعية والبيطرية، بينهم 10 محبوسين على ذمة القضية، والباقون مخلى سبيلهم ومفرج عنهم خلال جلسات المحاكمة في قضية إعادة إجراءات محاكمتهم، بعد أن كان محكوما عليهم بالمؤبد والمشدد غيابيا في جلسة سابقة، وتم القبض عليهم أو سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية.

وكانت جنايات المنيا، قد أصدرت في سبتمبر الماضى أحكاما غيابية متفاوتة تراوحت بين المؤبد والبراءة بحق عددا من عناصر الإخوان الإرهابية في قضية اقتحام قسم شرطة العدوة، وتم القبض على البعض لتتم إعادة إجراءات محاكمتهم من الخارج بتهم: الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض على العنف والشغب، وتخريب منشآت عامة، وقتل رجل شرطة في أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.