المفتي: المتطرفون يستخدمون السنة بشكل خاطئ لتحقيق أهدافهم

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الجماعات المتطرفة تلجأ لاستخدام السيرة النبوية بشكل خاطئ لتحقيق أهدافها.

وأضاف علام، خلال استضافته ببرنامج "نظرة" الذي يقدمه الإعلامي حمدي رزق عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجماعات الإرهابية تنظر لمن يختلف عنها كأنه خارجا عن الدين.

وتابع: "بعض المتطرفين خاصة من جماعة الاخوان الإرهابية تحدث عن السيرة النبوية في أحد كتبه، بغرض توظيفها لتحقيق أهدافهم المتطرفة، مشيرا إلى أن تلك الأفكار التي تحاول بثها الجماعات المتطرفة تتنافى مع ما يعمله الأزهر الشريف، مؤكدا أن الاسلام دين رحمه وتسامح ومنفتح على كل الثقافات".

وعن هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إنها لم تكن حدثا وقتيا، لكنها كانت انطلاقة جديدة تبرز دور الإنسان الحقيقي في المعية الإلهية.

وأوضح أن قراءة أحداث الهجرة النبوية، يكشف عن نطاق آخر من العناية الإلهية التي هيمنت بشكل كبيرة على الهجرة التي قام بها رسول الله، حيث كان توفيق وعناية الله مرافق للنبي طوال الرحلة منذ بداية التخطيط.

ونوه أن أحاديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام غربلت تماما بطرق علمية حديثه، مضيفا أن أحاديث الرسول نقلت الحياة النبوية بشكل كامل دون أي إخفاء لأي حادث، سواء لأصحابه أو زوجاته أو لخدمه.

وأشار إلى أنه جرى التدقيق في النقلة الذين نقلوا عن النبي تدقيقا لم يعهد أبدا فيمن نقلوا التاريخ، مشيرا إلى أن هناك أحاديث مكذوبة عن النبي والمنهجية التي أظهرت هذه الأحاديث الموضوعة وضعها علماء ثقات.