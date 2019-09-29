شنت مديرية التموين في البحيرة، تحت إشراف المحاسب إسماعيل شلبي وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة تموين وسط وغرب الدلتا، ومفتشي الأغذية بالنوبارية، والعقيد وجدي الصيرفي رئيس مباحث التموين، حملة، اليوم، على أحد مصانع الزيوت في النوبارية، وتم ضبط 800 شيكارة مبيض زيوت زنة 25 كيلو جرام غش تجاري، و154 طن زيوت طعام، تم التحفظ عليها وتحرير محضر جنح النوبارية للعرض على النيابة العامة.

وفي الدلنجات، تمكنت حملة تموينية من مفتشى إدارة التموين، من ضبط مصنع طفايات حريق غير مرخص، وبه 650 طفاية حريق، كما تم ضبط مصنع حلوى مشبك غير مرخص، وبه 3000 قرص مشبك، كما تم تحرير 5 محاضر عدم إعلان وتقرير غلق لمخبز وتقرير عدم مطابقة مواصفات لمخبز.