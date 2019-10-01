أديب: مصر دولة قوية عصية على الانكسار.. "محتاجين مزيد من الجهد والعمل"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك مشروعات كثيرة يتم إنجازها في مصر، والبلد تقف على قدمين ثابتتين، مضيفًا: "البلد مش بتقف، مش بيحصل لها جمود، مصر دولة قوية عصية على الانكسار، فيها طلبة لازم تروح المدارس والجامعات، مفيش مرة واحد راح يجيب عيش من الفرن قاله إحنا اسفين مفيش، محصلش إن واحد الفترة دي راح يمون عربيته في البنزينه قالوا له أسفين مفيش".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "مفيش مرة شوفنا الكهرباء قطعت والمصالح وقفت، إحنا بنرفع شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح، البلد لا تتوقف ومش عاوزين نوصل للمرحلة دي، فيه أشياء كثيرة يتم تحقيقها على أرض الواقع، هل إحنا ناقصنا حاجة آه طبعا كتير، هل محتاجين الدنيا تتحسن؟ آه طبعا".

وأشار إلى أننا في حاجة إلى ترتيب الأولويات، مضيفًا: "إحنا محتاجين الدنيا تتحسن وتبقى أفضل وأفضل، فيه شغل؟ آه طبعا فيه شغل بس عاوزين شغل أكتر، فيه مجهود؟ أيوه فيه مجهود بس محتاجين مجهود أكتر، عاوزين نرتب الأولويات، كل دولة عندها خطط قصيرة المدى وخطط طويلة المدى".