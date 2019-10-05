حددت قيادة القوات الجوية الأمريكية، شهر ديسمبر 2021، موعدًا لإجراء أول إطلاق للقاذفة الاستراتيجية المتطورة الجديدة "بى- 21". وذكرت القيادة أن القاذفة الجديدة من طراز "ستسيلث" وتمتلك قدرة متفوقة على التسلل من شبكات الرصد الراداري وتفاديها وصولا إلى أهدافها المحددة.

وقال رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية ستيفين ويلسون، في مؤتمر عن تكنولوجيا القتال الجوي، عقده معهد ميتشيل للدراسات الدفاعية وفنون الحرب، إن القاذفة الجديدة "بي"- 21"، ستكون ذراعا طوليا لسلاح الجو الأمريكي لتنفيذ مهام ذات طبيعة استراتيجية وتكتيكية بعيدة المدى في آن واحد، مشيرا إلى أن كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي جرى توظيفها في هذه القاذفة المتطورة بما سيجعلها إضافة حقيقية إلى القدرات القتالية للقوات المسلحة الأمريكية.

وتتولى مؤسسة نورثروب جرومان مهمة تطوير واختبار القاذفة الأمريكية "بي-21"، وحددت منتصف العام 2020 لتسليم القاذفة الجديدة لسلاح الجو الأمريكي لاختبارها بصورة نهائية واعتمادها ضمن أسلحة القتال الجوي المتطورة للولايات المتحدة في العام التالي 2021، وسيجرى توريد 100 قاذفة من هذا الطراز على الأقل إلى الجيش الأمريكي.

وأشارت نورثروب جرومان إلى أن القاذفة "بي 21"، تجمع في خصائصها الفنية مزايا القاذفات الاستراتيجية الأمريكية الأخرى بدءا من "بي-1"، و"بي-2"، و"بي 52"، حيث سيكون لها القدرة على التواصل مع أنظمة القتال والاستهداف التقليدية والنووية في الوقت نفسه.