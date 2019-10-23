أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، استعداد الجامعة لاعتماد أكبر حركة ترقيات للعاملين بالجامعة في يناير المقبل، وبحث القواعد المنظمة للتعيين والترقية، مع تدعيم قواعد معلومات جميع العاملين بالجامعة في إطار التحول الرقمي.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على هامش مشاركته في أولى فاعليات الموسم الثقافي بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأكد "الخشت"، أن الجامعة تبذل جهودًا لتحديث قواعد بيانات أعضاء هيئة التدريس والعاملين، حتى يمكن رصد أي تغيير في الحالة الوظيفية للعاملين، وتحديد العجز والفائض في العمالة، لتمكين الجامعة من الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية بها، وتحديد احتياجاتها المستقبلية من العاملين في التخصصات المختلفة وفقًا لخطتها الإستراتيجية.

وأشار رئيس الجامعة، إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات الطلابية والإدارية بالجامعة، وإدارة الأرشفة للملفات والوثائق، مؤكدًا أن الجامعة نجحت في تحويل معظم الخدمات والعمليات الإدارية والطلابية إلى عمليات إلكترونية، والارتقاء بمستوى البنية التحتية المعلوماتية.

من جانبه أشاد الدكتور صالح الشيخ، بالتعاون مع الجامعة في تطوير الهياكل التنظيمية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة استحدثت هياكل تنظيمية لمنشآتها الحديثة مثل مستشفي طب الأسنان، أول مستشفى نوعي خدمي في مصر، وكلية النانو تكنولوجي للدراسات العليا، أول كلية من نوعها بمصر.