وافق اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، على رفع كثافة قاعات المرحلة الأولى برياض الأطفال من 44 إلى 50 طفلا في القاعة الواحدة بنسبة 14% بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي الجاري، وذلك بناءا على الطلب المقدم من النائب محمود عبدالسلام الضبع، وتحقيقا لرغبة أولياء الأمور .

وأكد "الهجان" أن الموافقة تهدف إلى القضاء على قوائم انتظار الأطفال الذين أتموا 4 أعوام والسماح لهم بالالتحاق بمرحلة رياض الأطفال بتلك المدارس وفقا للضوابط والقوانين المحددة لذلك ، متمنيا التوفيق لجميع أبناء المحافظة في المراحل التعليمية المختلفة.