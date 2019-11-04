إحالة العاملين بـ5 مراكز شبابية بالقليوبية للتحقيق

قرر الدكتور محمود الصبروط، مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب للشئون القانونية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك بعد تقرير المتابعة الذي قدمته اللجنة المشكلة من محمد عبدالعزيز، مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، وعضوية كل من عبدالعليم حماد، ومحمد إمام، العاملين بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

كانت المراكز المغلقة التي تبينت اللجنة من غياب العاملين بها هي مراكز "خلوة سنهرة"، و"الناصرية"، و"دندنا"، و"الحصة" التابعين لإدارة شباب طوخ، ومركز شباب "كفرالحصة" التابع لإدارة شباب بنها.

كما شملت المتابعة مراكز شباب "سنهرة"، و"نامول"، و"كفر الحدادين" و"كفرعلوان"، و"السفاينة"، ووجدت المراكز تمارس نشاطها، وتبين التزام العاملين بها.

تأتي تلك المتابعات في اطار اهتمام وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق، محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف المتابعات على مراكز الشباب، وتقديم خدمات أفضل للشباب.