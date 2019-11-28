ودَّع العاملون بدواوين المحافظات، المحافظين الراحلين، وسط دعوات بالتوفيق خلال المرحلة المقبلة ودموع بعض الموظفين، فيما باشر المحافظون جمع متعلقاتهم من المكاتب والاستراحات بمعاونة بعض الموظفين، دون انتظار المحافظين الجُدد لتسليمهم مهام مناصبهم.

فى قنا وصل المحافظ السابق عبدالحميد الهجان إلى مكتبه، صباح اليوم، لجمع الأوراق الخاصة به، وسلَّم على العاملين بالديوان، وشكرهم على تعاونهم معه خلال خدمته خلال سنوات عمله فى المحافظة، وسط دموع بعض الموظفين ودعواتهم له بالتوفيق.

وأعرب «الهجان» عن اعتزازه بأهالى قنا وقبائل المحافظة لشهامة وأصالة أبنائها، لافتاً إلى أنه يفخر بما أُنجز من مشروعات قومية وبنية تحتية خلال ٦ سنوات تولى خلالها مهام المنصب بدعم من القيادة السياسية، وتمنى التوفيق للواء أركان حرب أشرف الداودى، محافظ قنا الجديد، فى مهام عمله.

"عباس" يرفع الجزاءات عن الموظفين قبل رحيله عن المنوفية

وفى المنوفية، جمع المحافظ السابق، اللواء سعيد عباس، متعلقاته الشخصية من داخل مكتبه بالديوان العام، قبل إعلان حركة المحافظين، حيث أبلغ الموظفين برحيله من منصبه الحالى، وتفقد الديوان العام قبل رحيله وودع الموظفين الذين طالبوه برفع الجزاءات التى وقَّعها عليهم أثناء وجوده فى منصبه واستجاب لهم، كما استقبل المحافظ عدداً من المسئولين وأعضاء مجلس النواب وبعض القيادات الأمنية، لتوديعه قبل الرحيل، وألغى الاجتماعات التى كان مقرراً عقدها، وعلى رأسها اجتماع مع أعضاء مجلس النواب.

"الأنصارى" يغادر سوهاج متوجهاً إلى الفيوم

وعقب وصوله لمبنى المحافظة، ظهر اليوم، ودع الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ سوهاج السابق، العاملين فى الديوان العام الذين حرصوا على وداع المحافظ كما حضر لمقر الديوان عدد من رؤساء المدن ونوابهم ومديرى الإدارات ورؤساء المصالح لمصافحة المحافظ وتوديعه، وأعرب «الأنصارى» عن تقديره لأهالى وأبناء محافظة سوهاج وجميع القيادات الذين تعاون معهم خلال فترة توليه مهام منصبه، مؤكداً أنه سيكون على تواصل دائم مع أبناء المحافظة، وأن صِلته لن تنقطع بها وأبنائها، وأصدر قراراً بنقل الدكتور محمد التونى، المتحدث الرسمى للمحافظة، ليتولى مهام عمله متحدثاً رسمياً لمحافظة الفيوم، ليرافقه فى مهام عمله الجديد.