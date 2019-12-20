تقدم وزارة التضامن الاجتماعي مساعدات مالية (دفعة واحدة) في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة لأسباب طارئة خارجة عن الإرادة، وذلك في حالة تعرض الأسرة أو أكثر أو أحد أفرادها لحوادث (مثل حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات.. وتُصرف المساعدات في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة غير المؤمن عليها، حيث تقدم هذه الخدمة مجانًا.

المستندات المطلوبة العامة

1- صورة البطاقة.

2- محضر الشرطة الأصلي.

3- خطاب دخول وخروج من المستشفى لإثبات الإصابة.

شروط الحصول على الخدمة

- إذا كان الحادث فرديًا يُشترط أن يكون طالب الخدمة يحصل على مساعدة ضمانية.

- إذا كان الحادث جماعيًا كل المتأثرين يصرفون المساعدة.

إجراءات المواطن

1- تقديم طلب الوصي للمتوفى أو المصاب نفسه إلى الإدارة الاجتماعية أو المديرية.

2- تقديم المستندات المطلوبة وخطاب بعدم الصرف من مكان الحادث.

إجراءات الجهة المقدمة للخدمة

1- يتم عمل محضر معاينة من لجنة بالإدارة لحصر أوجه الإغاثة سواء ممتلكات أو إصابة أو وفاة.

2- يتم إجراء البحث اللازم من الوحدة أو الإدارة الاجتماعية.

3- يتم إرسال الملف للمديرية لمراجعته واستخراج الشيكات اللازمة للتعويض المحدد بقانون الإغاثات والكوارث.

المستندات والأوراق المطلوبة

1- مستندات رئيسية تقدم في جميع حالات المساعدات (العاجلة والآجلة):

- صورة مستند إثبات الشخصية لصاحب الشأن والأصل للاطلاع.

- صورة معتمدة من محضر الشرطة أو خطاب معتمد من قسم الشرطة الواقع في دائرته الحادث مبين به رقم المحضر وتاريخه.

- مستند يثبت صلة القرابة بالمتوفي في الحادث.

المستندات الإضافية

1- المساعدة العاجلة (الوفاة - الإصابة - إعانة الإعاشة):

- صورة من شهادة الوفاة أو التصريح بالدفن والأصل للاطلاع.

- إقرار يقدمه من قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة.

- خطاب معتمد من مستشفى حكومي يفيد تاريخ دخول وخروج المصاب.

- إقرار يقدمه رب الأسرة أو أحد أفرادها بعدد الأفراد المقيمين معه.

2- المساعدة الآجلة (خسائر الممتلكات كانهيار المنازل ونفوق الماشية):

- مستند رسمي يثبت قيمة دخل الأسرة أو إقرار بعدم وجود مصدر للدخل أو بقيمته في حالة العمل الحر.

- إقرار بعدم التأمين على الممتلكات حكوميًا أو أهليًا في حالة تعذر تقديم مستند يفيد عدم التأمين "يقدمان في كل من الحالتين التاليتين بالإضافة إلى المستند المذكور أمام كل حالة".

- خطاب من الحي أو الوحدة المحلية يفيد أن المبنى المنهار لم يصدر له قرار إزالة.

- تقرير طبي معتمد من الإدارة البيطرية في حالات نفوق الماشية أثناء الحوادث العارضة.

التوقيتات المحددة لإنجاز الخدمة

1- المساعدات العاجلة:

تصرف المساعدات العاجلة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الإبلاغ عن الحادث.

2- المساعدات الآجلة:

تصرف المساعدة في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ تقديم المستندات المطلوبة مستوفاة.