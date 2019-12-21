وصل عدد الضحايا المحتملين للجراح جويل لو سوارنيك، 68 عاما، الذى اعتاد الاستغلال الجنسى للأطفال، إلى 349، حسبما أعلن الإدعاء العام فى فرنسا، أمس، فى مؤتمر صحفي.

وجاء هذا المؤتمر الصحفي، بعد اجتماع إعلامى حضره حوالي 110 أشخاص، من الضحايا المحتملين والمقربين، في بلويمور، بالقرب من لوريان، ووصف خلاله لوريلين، بيرفيت المدعي العام لمدينة لوريان الفرنسية، ما حدث بأنه "خارجة عن المألوف"، وفقًا لفرانس برس.

وأضاف "بيرفيت" خلال كلمته بالمؤتمر، أن "229 شخصًا سمعوا منهم 197 شكوى، ويوجد ما يقرب من 300000 ملف صور، و650 ملف فيديو، وعدد كبير من الكتابات التى تثبت تورطه".

واحتجز جويل لو سكوارنيك، منذ اتهامه قبل عامين، وسيحاكم في الفترة من 13 إلى 17 مارس المقبل، أمام محكمة الاستئناف فى تشارينت ماريتيم، فى سينتس، بتهمة الاعتداء الجنسى على القاصرين.