قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة مجدي خاطر، بتكثيف تواجد المعدات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، حيث جرى شفط تجمعات مياه الأمطار بقرى أم الرضا والرياض والبساتين وشوارعها والطرق الرئيسية.

وكان قد جرى إعلان رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار وموجة الطقس السيء التي تتعرض لها المحافظة بأنحاء مختلفة، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، المستمرة لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة عمليات كسح وشفط تجمعات مياه الأمطار من الشوارع، بمختلف مراكز ومدن المحافظة.