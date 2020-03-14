حقيقة منع دخول جمهور "mbc" استديو "The Voice Senior" بسبب كورونا

نفت مصادر من داخل مجموعة "mbc"، ما تردد على مدار الأيام القليلة الماضية، بشأن منع دخول الجمهور لاستديو برنامج "The Voice Senior"، تخوفًا من انتشار فيروس كورونا، مؤكّدًة أنَّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقالت المصادر، لـ"الوطن"، إنَّ حلقات المرحلة الأولى من البرنامج المُقرر انطلاقه يوم 21 مارس الجاري؛ انتهى تصويرها بشكلٍ كامل، قبل انتشار فيروس كورونا، إذ أنَّ البرنامج لم يتأثر بهذه المخاوف تمامًا.

برنامج "The Voice Senior" تنطلق أولى حلقاته يوم 21 مارس المقبل، عبر قناة "Mbc" في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُشارك في لجنة التحكيم الفنان هاني شاكر وملحم زين وسميرة سعيد ونجوى كرم.