"عين شمس": إرسال المحاضرات للطلاب عبر الإيميل ورفعها على موقع الجامعة

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن قرار تعليق الدراسة لأسبوعين للطلاب فقط، مؤكدًا أن العملية التعليمية مستمرة من خلال المواقع الإلكترونية التابعة للكليات وموقع الجامعة الرسمي.

ولفت إلى أنه تم رفع جميع المقررات الدراسية إلكترونيًا وإرسالها عبر الإيميل الرسمي للطلاب، فضلًا عن نشر الفيديوهات الخاصة بالمحاضرات.

وأضاف "المتيني" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الجامعة بدأت في تنفيذ القرار، مؤكدًا وضع خطة منذ 10 أيام ماضية بشأن التدابير اللازمة في حالة تأجيل الدراسة، ومنها التعليم عن بعد، لافتًا إلى أنه سيتم تغطية جميع المناهج بالتعليم عن بعد خلال أسبوعين.

وأكد "المتيني"، أن الجامعة وضعت خطة لاتباع مختلف الإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا منذ الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه تم تعقيم مختلف المنشآت بالجامعة.

وبشأن المستشفيات الجامعية، قال "المتيني"، إنه تم تعقيم كافة المنشآت، وتخصيص عدد من الأماكن والغرف المخصصة للعزل الكامل بالمستشفيات والمدن الجامعية، موضحًا أن هناك تنسيقًا بين الجامعة ووزارة التعليم العالي ووزارة التعليم العالي بشأن مواجهة فيروس كورونا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرر تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد الموافق 15 مارس 2020، وفقًا لما ذكره السفير بسام راضي مستشار رئيس الجمهورية والمتحدث باسم الرئاسة.

جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.