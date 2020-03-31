محسن عادل: الإصلاحات الاقتصادية ساعدت الدولة في مواجهة فيروس كورونا

أكد محسن عادل الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، أن عدد كبير من دول العالم تعاني بشكل كبير من المتغيرات المتلاحقة التي يحدثها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والتداعيات الاقتصادية الهائلة التي أحدثها هذا الفيروس سواء على مستوى قطاع المال أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، مؤكدا أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية لتفادي أي آثار سلبية لأزمة فيروس كورونا على القطاعات الاقتصادية المصرية.

وأضاف الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج لدعم القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى ضخ سيولة كبيرة للاقتصاد، بجانب استراتيجية لزيادة مخزونات السلع الاستراتيجية الموجودة في السوق.

وأشار إلى أهمية الاجتماع الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي مع عدد من الوزراء لبحث ضرورة توفير السلع الضرورية للسوق، موضحا أن هذا الاجتماع يأتي في ظل حديث العديد من دول العالم عن أزمة غذاء ستتسبب فيها أزمة كورونا، ومؤكدا أن الإصلاحات الاقتصادية ساعدت الدولة في مواجهة الأزمة.