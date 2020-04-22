الرابطة الطبية الأوروبية: العلاج بالمنزل أفضل من اللقاح ضد كورونا

قال الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الأوروبية الشرق أوسطية، والمحاضر بجامعة روما، إن 95% من الأشخاص في إيطاليا الذين شُخصت حالتهم في أول 5 أيام شفيوا من المرض، موضحًا أن 80% من المصابين بالمرض دون أعراض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC"، مع الإعلامية ريهام إبراهيم: "وفي إيطاليا حصلنا على مليون مسحة، اكتشفنا أرقام كبيرة للمصابين، وسبب انتشار فيروس كورونا، هؤلاء الأشخاص، المتواجدين في المترو والباص، والأماكن المغلقة، وأنصح بالعلاج في البيت، وإذا عالجنا كورونا في البيت، سنربح الحرب دون اختراع اللقاح، لأن الأدوية المعالجة للدرن والإيبولا، وبعض الأمراض الأخرى، أثبتت فاعلية ضد كورونا".

الرابطة الطبية الأوروبية عن حالات كورونا: مناعة العرب أقوى من الأوروبيين

وتابع: "انتشار الفيروسات في الدول العربية أقل من أوروبا، لأن مناعتهم أقوى، عدد سكان الدول العربية والأفريقية به نسبة عالية من الشباب، ومنخفضة من المسنين، الذين تزيد أعمارهم عن 80 سنة، كما أنهم يطعمون ضد الدرن والإيبولا".