 مجلس الحسكة يغلق المدينة بعد تسجيل إصابتين بكورونا

قال عبدالغني أوسو، رئيس مجلس محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لقناة "آر تي" الروسية، إنه تقرر إغلاق مدينة الحسكة اعتبارا من اليوم الخميس، بعد تسجيل إصابتين جديدتين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالمحافظة.

ودعا أوسو، السكان إلى البقاء في المنازل وعدم الاختلاط والالتزام بالقرارات التي تتخذها "الإدارة الذاتية" لمنع انتشار الوباء على نطاق أوسع، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت وكالة "هاوار" الكردية أن مجلس الحسكة اتخذ عددا من التدابير الصحية والاحترازية على خلفية تسجيل الإصابتين، وبينها: وضع حي العمران الذي ظهرت فيه الحالتان تحت الحجر الكلي، ووضع المدينة تحت الحجر الجزئي.

وأصدر المجلس، تنبيها للأهالي عبر مكبرات الصوت بضرورة عدم الخروج من المنازل، واتخاذ تدابير الوقاية، وعدم الدخول إلى منطقة المربع الأمني للحكومة السورية.

ودعا المجلس، الأهالي إلى عدم السماح لأطفالهم بالخروج إلى الشوارع.