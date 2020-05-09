رئيس مدينة أشمون: المحافظون لهم الحق في إعلان الحظر الكامل على القرى

أكد الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أن قرار الحظر الكامل لقرية شنشور جاء بناءًا علي تعليمات اللواء أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، موضحًا أن محافظ كل إقليم له الحق في تطبيق الحظر الكامل وفق الأولويات ومصلحة المواطنين.

وأوضح "القزاز" لـ"الوطن"، أن قانون الطوارئ أعطي للسلطة المختصة وفق الأحداث والمعطيات أخذ أي قرارات في إطار الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن قرية شنشور كانت تحتاج إلي تدخل سريع من قبل المحافظ.

وتابع، أنه تم تنفيذ قرارات الحظر الكامل على كثير من القرى مثل "المعتمدة" في الجيزة، و"زاوية نابت" التابعة لأوسيم.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أشمون، أن القرية بها أكثر من 15 ألف نسمة، وأن قرار حظر التجول شمل العاملين في شتي المجالات، باستثناء الطواقم الطبية والعاملين في المواد الغذائية.

وفرضت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حظر التجول علي المواطنين بقرية شنشور إلا في حالة الضرورة القصوي، وشمل القرار الغلق الكامل لجميع المحال التجارية عدا الصيدليات ومحال الجزارة وبيع الطيور وبين السلع الغذائية .

وشمل القرار، منح جميع العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص أجازة من اليوم وحتي الجمعة المقبلة، ومنع دخول أو خروج العمالة من وإلى القرية إلا للعاملين في القطاع الصحي والعاملين في السلع الغذائية والمنتجات الدوائية.