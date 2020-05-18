116 دولة تدعو إلى "تحقيق مستقل" حول مصدر "كورونا"

دعت 116 دولة فى جمعية الصحة العالمية، اليوم، إلى إجراء تحقيق مستقل حول أصول الفيروس وانتشاره، بينما ترى الصين، التى تطاردها الولايات المتحدة بالاتهامات، أنه من السابق لأوانه بدء التحقيق فى أسباب انتشار الفيروس.

وقال الرئيس الصينى، شى جين بينج، إن أى لقاح لوباء كورونا «سنقوم بتطويره سيكون للمصلحة العالمية العامة»، موضحاً أن بلاده كانت تتعامل بشفافية دائماً فى ما يتعلق بالفيروس، وتعهد بتقديم مليارى دولار لمكافحته عالمياً على مدى عامين.

وواصلت الولايات المتحدة الأمريكية هجومها على الصين، إذ قال المستشار التجارى بالبيت الأبيض، بيتر نافارو، إن «بكين» سمحت عن عمد بانتشار «كورونا» فى بقية العالم، وإنّ الفيروس «كان يمكن احتواؤه فى ووهان، لكنها أغلقت الكثير من الرحلات المحلية، وسمحت بالرحلات الدولية».

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تراجع ملحوظ فى عدد الإصابات بالفيروس عبر البلاد، حيث لم تسجل، اليوم، سوى 820 حالة وفاة، لتكون هى الأدنى منذ 10 مايو الحالى.

ورغم أن الإصابات العالمية بالفيروس تقترب من حاجز الـ5 ملايين عالمياً، والوفيات تجاوزت حاجز الـ317 ألف وفاة، وفقاً لقاعدة بيانات «وورلد ميتر»، نجحت إيطاليا فى اتخاذ خطوات جيدة نحو التعافى من كورونا، بعدما سجلت، اليوم، أقل وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الحجر فى 9 مارس الماضى.

الحياة تعود تدريجياً إلى إيطاليا

وبدأت الحياة تعود تدريجياً، اليوم، إلى طبيعتها وسط إجراءات احترازية.