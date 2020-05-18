عاجل.. مصادر: نتيجة تحليل كورونا لمحافظ الدقهلية ظهرت إيجابية بعد 6 ساعات

ظهرت نتيجة تحليل محافظ الدقهلية عقب انتهاء اجتماعه مع وزير الري، اليوم، مباشرة، حيث أكد مصدر مسئول أن المحافظ تم أخذ عينة منه صباح اليوم لتحليلها وظهر نتيجتها بعد 6 ساعات فقط أنها إيجابية.

وارتدى محافظ الدقهلية خلال الاجتماع القفاز والكمامة، بينما ارتدى وزير الري الكمامة فقط.

كان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بمقر وزارة الري بالقاهرة.

وتناول اللقاء دعم سبل التعاون بين وزارة الري ومحافظة الدقهلية في كافة مشروعات الري الجاري تنفيذها والمشروعات المزمع تنفيذها خلال الموازنة الجديدة لوزارة الري خاصة في نطاق محافظة الدقهلية.

وثمن محافظ الدقهلية، في بيان له، الجهود المتميزة والاهتمام البالغ لوزارة الرى بمشروعات الرى بنطاق محافظة الدقهلية والدعم المستمر لوزير الرى لقطاع الرى بنطاق المحافظة بما يحقق آمال وطموحات شعب الدقهلية خاصة فيما يتعلق بتوفير المياه للمحاصيل الزراعية في الموسم الزراعى الصيفى والشتوى، وأيضا مشروعات تغطية وتبطين الترع ضمن خطة وزارة الرى هذا العام.

وأكد محافظ الدقهلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تدخر جهدا فى توفير كافة وسائل الدعم والمساندة وإزالة كافة المعوقات لإتمام مشروعات الري الجديدة بنطاق المحافظة بالتعاون مع كافة أجهزة الوزارة تحقيقا لأهداف الدولة التي ترتكز دائما على إرضاء المواطنين تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية واهتمامه البالغ بهذا الملف على مستوى محافظات مصر، وهو إرضاء المواطنين.