خروج آخر الحالات المصابة بكورونا في الوادي الجديد من مستشفى العزل

أعلنت لجنة متابعة أزمة فيروس كورونا بالوادي الجديد، اليوم الأحد، تعافي وخروج آخر الحالات المصابة من مستشفى العزل بإسنا في محافظة قنا، ليصل إجمالي حالات التعافي لـ 30 حالة.

وقال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إنه جرى توفير أكثر من 50 ألف كمامة لطرحها بالمنافذ بأسعار مناسبة للمواطنين، موضحا أنه يحظر دخول المنشآت والمصالح الحكومية دون ارتداء الكمامة وتوقيع غرامة مالية على المخالفين.

وناشد المحافظ المواطنين الالتزام بقرارات مجلس الوزراء، الخاصة بمنع التجمعات خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتباعد الاجتماعي لدورها في تقليل أعداد الإصابات، مشددا على مساندة جهود المحافظة للحد من الإصابات الجديدة من خلال الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية، وتقليل الاختلاط والتواجد خارج المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى.