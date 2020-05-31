رئيس التحرير

محمود مسلم

"صحة السويس": ارتفاع أعداد مصابي كورونا إلى 221 مواطنا ووفاة 12

كتب:

سيد نون
02:58 ص | الأحد 31 مايو 2020
ارشفية

ارشفية

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة، ووفاة اثنين من المصابين.

وقالت مديرية الصحة في بيان لها، إنه تم ظهور 12 حالة إيجابية جديدة بمحافظة السويس موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحى والحالات البسيطه يتم عزلها بالمنزل  وفقاً لبروتوكول وزاره الصحه وايضاً  2 وفيات.

وأكدت مديرية الصحة، أنه جارى استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصى والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة ومتابعة المخالطين اللصقاء لتلك الحالات .

وأكدت مديرية الصحة، انه بذلك تصل اجمالى الحالات فى محافظه السويس  ٢٢١ حاله اصابة وعدد الوفيات ١٢ حالة، متمنين الشفاء للمصابين ورحمة الله على المتوفين.