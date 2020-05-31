مستشفى "واتس آب" للعزل المنزلى للعاملين بكهرباء شمال القاهرة

قال هشام فؤاد، رئيس اللجنة النقابية بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إنه نظرا للظروف الطارئة التى تمر بها البلاد قامت اللجنة النقابية بالتعاون مع الإدارة الطبية بالشركة من خلال مساندة وتأييد المهندس حسام الدين عفيفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، بإنشاء مستشفى إلكترونى من خلال تطبيق "واتس اب" للعزل المنزلى لعلاج المصابين بفيروس كورونا من العاملين بمختلف قطاعات وإدارات الشركة.

وقال فؤاد فى تصريحات له، إن المستشفى الإلكتروني يشارك به 5 أطباء من الإدارة الطبية بالشركة، لمتابعة الحالات والعلاج وصرف الأدوية وتقديم المساعدات المطلوبة لجميع المصابين بمساعدة جميع أعضاء اللجنة النقابية كل فى موقعه.

وأضاف، أن كل من يشعر بأي أعراض المرض، عليه التواصل مع مجموعة "الواتس أب" لتلقى العلاج و الاستشارات اللازمة، مؤكدًا أن الهدف من هذا المستشفى هو تخفيف الأعباء على العاملين بالشركة في مواجهة الأزمات.