أثناء الحظر.. نقيب شرطة ينقل مريضة لمستشفى ويطلب التكفل بعلاجها

في لفتة تعكس الدور الإنسانى لضباط الشرطة في الشارع المصري، صادف النقيب إسلام عفيفي من ضباط مباحث قسم شرطة أول الغردقة، سيدة مريضة أثناء حظر مساء أمس الاثنين، بأحد شوارع الغردقة، حالتها الصحية تتطلب نقلها إلى المستشفى، فنقلها لأحد المستشفيات الخاصة القريبة من مكان تمركزه، وطلب من إدارة المستشفى التكفل بعلاجها.

أفادت إدارة أحد المستشفيات الخاصة بالغردقة، بأنها تلقت حالة مرضية لسيدة أوصلها النقيب إسلام عفيفي ضابط مباحث بالغردقة، حيث أثناء مروره لمتابعة تنفيذ قرار حظر التجوال بدائرة قسم شرطة أول الغردقة، تفاجئ بإحدى السيدات في حالة مرضية، وغير قادرة على الحركة، وحالتها الصحية تتطلب نقلها للمستشفى، اصطحبها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وطلب التكفل بمصاريف العلاج، لأن الحالة غير مقتدرة.

وأشارت إدارة المستشفى في بيان لها، إلى الدور الإنساني للنقيب إسلام عفيفي، وطلبه بتحمل مصاريف العلاج، الذي قوبل بالرفض، وتحملت إدارة المستشفى مصاريف العلاج، مقدمة شكرها وتقديرها لضباط الشرطة الشرفاء.

كان رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا، بتعديل مواعيد حظر انتقال حركة المواطنين، حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد وذلك من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي.