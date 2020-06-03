إطلاق تطبيق لتسجيل قراءات عدادات مياه الشرب بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، والسعي الدائم لتلبية متطلباتهم، من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقًا للوائح والقوانين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وفي هذا السياق، أعلن اللواء شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه فى إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تطبيق الهاتف المحمول "قراءتي"، لتسجيل قراءات عدادات مياه الشرب، والمتاح تشغيله على نظام التشغيل "android"، مشيرًا إلى إتاحة نسخة لنظام التشغيل "IOS" قريبًا.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أن هذا التطبيق يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءة الفعلية، مشيرًا إلى أنه يمكن للمواطن تحميل التطبيق من خلال "Google play"مجانًا، ويحتاج التسجيل لأول مرة لتسجيل العميل بياناته الموجودة على فاتوره المياه.

وأضاف "فارس"، أن تطبيق "قراءتي" المجاني يتميز بأنه يعتمد على تسجيل العميل للقراءة الخاصة به في الخانة المخصصة للقراءة الحالية على التطبيق، كما يتيح للعميل إضافة صورة العداد، ما يضمن للعميل أن تكون القراءة دقيقة بنسبة 100% وتعبر عن استهلاكه الفعلي.