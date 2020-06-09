بنبيع خضار وفاكهة.. كورونا يجبر الشركات السياحية والكافيهات على تغيير نشاطها

دفعت أزمة فيروس كورونا المستجد، الكثير من العاملين في قطاع السياحة وأصحاب المقاهي إلى تغيير نشاطاتهم للعمل في مجال بيع الخضراوات والفاكهة.

وكشف عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية على مستوى الجمهورية عن حركة كبيرة لتغيير النشاط التجاري للعاملين بالقطاعات التي توقفت بسبب تداعيات أزمة كورونا والإغلاق الكامل الذي أقرته الحكومة منذ أول الأزمة.

وقال محمد أبوالقاسم رئيس غرفة تجارة أسوان لـ"الوطن"، إن عدداً كبيراً من أصحاب النشاط السياحي وأصحاب المقاهي السياحية بالمحافظة تحول إلى تجارة الخضر والفاكهة ونشاط المحاجر، نتيجة الخسائر التي حدثت للنشاط، وقال إن العاملين بهذه المجالات تكبّدوا خسائر طائلة نتيجة توقف قطاع السفر والسياحة وتراجع حركة الطيران العالمي.

من جهته، قال حاتم عبدالغفار رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ، إن عدداً كبيراً من تجار الملابس والمقاولات قام بتغيير نشاطاته إلى مجال "السوبر ماركت" والخضر والفاكهة، وأكد أن قرار وزير الإدارة المحلية بوقف أعمال البناء دفع عدداً كبيراً للتحول من محال بيع البويات والسيراميك إلى القطاع الغذائي لمواجهة الأعباء.

وكشف عفت صلاح سكرتير شعبة أصحاب المقاهي بغرفة الإسكندرية، تحول عدد كبير من المقاهي إلى بيع الخضر والفاكهة وتغيير نشاطها بمحال بقالة كفرصة بديلة للتخلص من خسائر أزمة كورونا، وذلك لمواجهة الأعباء والالتزامات الحياتية.

وأشار إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب المقاهي قامت بإنهاء تعاقداتها مع المالكين وبيع المعدات لعدم القدرة على دفع القيمة الإيجارية في تلك الظروف الصعبة واللجوء إلى بيع الخضر والفاكهة، أو التحول إلى التجارة العشوائية، وتقديم المشروبات "تيك أواي" في الشوارع.