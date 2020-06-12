إجراء ولادة قيصرية لسيدة مشتبه في إصابتها بكورونا بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، إجراء عملية ولادة قيصرية، اليوم، لمريضة تعاني من أعراض فيروس كورونا بقسم العزل بمستشفى السنبلاوين العام، حيث جرى أخذ مسحة تشخيصية للمريضة قبل إجراء الجراحة بساعات.

وأجرى العملية فريق طبي بقسم النساء والتوليد بمستشفى السنبلاوين العام، مكون من الدكتور وائل عبدالحميد استشاري النساء والتوليد، والدكتور سامح عبدالرازق طبيب أمراض النساء والتوليد، والدكتور إبراهيم فريد استشاري التخدير، وطاقم التمريض بغرفة عمليات السنبلاوين.

وأضاف مكي، في تصريح، أن الفريق الطبي تمكن من إجراء ولادة قيصرية لمريضة من قرية كفر ميت غراب بالسنبلاوين، كواحدة من أصعب الجراحات في مجال النساء والتوليد.

وأشار إلى أن المريضة خرجت من غرفه العمليات بصحة جيدة، وجرى إيداع الطفلة بقسم الحضانات بالمستشفى.