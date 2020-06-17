العثور على جثة سيدة في ترعة "محلة زياد" بالغربية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة طافية في مياه بحر شبين بنطاق قرية محلة زياد بنطاق مركز سمنود.

جرى انتشال الجثة ونقلها إلى مشرحة مستشفى سمنود العام .

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود، بورود بلاغات من شرطة النجدة تفيد بعثور الأهالي على جثة سيدة طافية أعلى مياه ترعة بحر شبين بقرية محلة زياد وكوبري عماشة.

وانتقلت القيادات الأمنية برئاسة الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز شرطة سمنود وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الواقعة، إلى جانب قوات الإنقاد النهري.

جرى انتشال الجثة مرتدية كامل ملابساها، ولا يوجد معها أي إثبات شخصية ولم يتبين وجود آثار عنف عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.