في شقة مصر الجديدة.. القصة الكاملة لضبط فتاة أجنبية تمارس الرذيلة

"صور عارية.. وفيديوهات جنسية.. مبلغ مالي.. هاتف محمول".. أحراز في واقعة ضبط فتاة تحمل الجنسية الأجنبية داخل شقة بمنطقة بمصر الجديدة لاتهامهما بممارسة الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام، وعرض صور لها على صفحات التواصل الاجتماعى والاتفاق على لقاءات جنسية مقابل بـ4 آلاف جنيه فى الساعة.

وقررت النيابة العامة التحفظ على المضبوطات، وحبس الفتاة لمدة 4 أيام ذمة التحقيقات، بتهمة ممارسة الرذيلة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية، أن بداية الواقعة كانت بورود معلومات للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، يفيد بقيام إحدى الفتيات بالإعلان عن نفسها عبر إنشاء صفحة لها على برنامج التواصل الاجتماعي، لاستقطاب راغبي المتعة الحرام من السائحين العرب لممارسة الجنس معها، نظير مبلغ مالي 4 آلاف جنيه فى الساعة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث وتحريات، وتم إعداد عدة أكمنة للمتهمة، أسفر إحداها بمصر القديمة عن ضبط فتاة عربية الجنسية وتدعى "فريزة"، 25 عاما، ومقيمة بمصر الجديدة بالقاهرة، ولا تحمل جواز سفر.

وبتفتيش المتهمة عُثر على هاتف محمول يحتوي على بعض الصور العارية لها، وفيديوهات إباحية، والعديد من المراسلات والمحادثات والاتفاقات بينها وبين راغبي المتعة الحرام، وتم تحريز المضبوطات وإحالتها إلى النيابة التي أصدرت قرارها السابق.