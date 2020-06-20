"هزار وترند"..ضبط طالبين يصوران زميلهما وقت الحظر بالخليفة: اعمل متسول

ضبطت وزارة الداخلية، طالبين وعاطل لاختراقهم وقت الحظر وتصويرهم أحد المتسولين بالشارع، في منطقة الخليفة.

جاء ذلك في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، حيث تلاحظ لهم وجود 3 أشخاص أحدهم ملقى على الأرض يرتدي ملابس رثة وتوقف أمامه سيارة بداخلها شخصين يصورانه خلال فترة حظر تحرك المواطنين.

وبالفحص تبين أنَّهم طالبين، وعامل، جميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبحوزتهم 3 هواتف محمولة.

وبسؤالهم قرروا أنَّ تصويرهم على سبيل المزاح لنشر المقاطع المصورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة