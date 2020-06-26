في 90 يوم حظر.. الدولة تضع العمالة غير المنتظمة على رأس أولوياتها

بعد مرور 90 يوما على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تظل العمالة غير المنتظمة هي الفئة الأكثر التي عانت من تلك الإجراءات.

لم تقف الدولة مكتوفة الأيدي أمام تلك الفئة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة.

محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة والتي تشمل فئة العمالة غير المنتظمة، قال إن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، متميزة في كافة المجالات سواء على مستوى العمالة غير المنتظمة أو أصحاب المعاشات التي تأتي حرصاً منه على هذه القطاعات، وعدم تضررها من الأوضاع الصحية بعد ظهور فيروس كورونا، مشيدأً أيضا بقرارات البنك المركزي لدعم الصناعة وتساعد بشكل فعال في مواجهة الأزمة الخطيرة.

وأضاف وهب الله، لـ"الوطن"، أن الأوامر المستمرة من الرئيس السيسى لدعم العمالة غير المنتظمة في أزمة كورونا، تضاف لحزمة القرارات التي تدعم الصناعة ككل، كرسائل إيجابية في وقت صعب.

وأشار الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إلى أن مصر كان لها السبق على مستوى العالم في اتخاذ تدابير احترازية استباقية للحفاظ على أرواح العمال وأصحاب الاعمال.

"البدوى": الدولة استهدفت دعم العمالة غير المنتظمة دون أي تجمعات

فيما قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن الدولة استهدفت منذ اليوم الأول للأزمة توصيل الدعم للعمالة غير المنتظمة دون أى تجمعات حفاظًا على سلامتهم".

وأضاف البدوي، لـ"الوطن"، أنه طبقا لآخر إحصائية يوجد ما يقرب من 12 مليونا من العمالة غير المنتظمة في مصر، ولكن لم يتم تسجيل سوى 2.5 مليون شخص فقط، موضحًا أن النسبة ضخمة وخارج نطاق الدولة ولكن بدأت الحكومة المصرية في الاهتمام بهم وتضعهم على رأس أولياتها.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن أزمة فيروس كورونا أجبرت الملايين من العمالة غير المنتظمة على الاستجابة لمناشدة وزير القوى العاملة بالتسجيل على موقع الوزارة للحصول على منحة 500 جنيه.