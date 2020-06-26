الخارجية: التفاوض حاليا بين الدول المشاركة على ملء السد في 10 سنوات

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنه تم الإقرار بالسعي للتوصل لقانون ملزم لدولة إثيوبيا، فيما يتعلق بملء وتشغيل سد النهضة، وذلك لأن أي خطوة لا تتضمن اتفاقا، تعد خطوة أحادية.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإغلامي عمرو أديب، والمذاع على فضائية "MBC مصر"، أن التفاوض يتم حاليا بين الدول المشاركة على ملء السد بمدة 10 سنوات، وهو ما دار بجولات التفاوض في عام 2015، بقواعد واضحة للحفاظ على مصالح مصر والسودان، موضحا أنه سيتم ملء وتشغيل السد بدون إحداث ضرر لأي دولة من دول المصب، وهناك توافق في الرؤى، بين مصر والسودان فيما يخص قواعد ملء وتشغيل السد.

وأكد أنه تم الإعلان عن عقد اجتماع مجلس الأمن، الأثنين المقبل، ودعت مصر إليه رسميا، وتم الرد رسميا بمشاركة مصر بتلك الجلسة، مشيرا إلى أن القمة الإفريقية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والاتحاد الأفريقي ورؤساء الدول الأفارقة، كان لها وقعها الجيد، حيث أنه تم إحاطة مجلس الأمن علما بما حدث بتلك القمة، وهو الأمر الذي له أهميته وتأثيره على السلم والأمن الدوليين.

وأوضح شكري: "أصبح مجلس الأمن مودع لديه تلك الأزمة، وكل ما يتعلق بها، حيث لجأت مصر لمجلس الأمن، كونها المنظمة التي ننتمي إليها، وموكله بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، بخلاف تدخل الاتحاد الأفريقي، كمنظمة أقليمية لحل ذلك الأمر".