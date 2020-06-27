11 ألف طالب فني يؤدون الامتحانات العملية بالإسماعيلية

أدى 11050 طالب وطالبة بالتعليم الفني بالإسماعيلية الامتحانات العملية والمعملية، اليوم السبت، أمام 51 لجنة للدبلومات الفنية.

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، إن طلاب التعليم الفني يؤدون الامتحانات العملية إعتبارًا من اليوم السبت حتى 15 يوليو المقبل، وذلك بمقار اللجان وفقًا لإجراءات وقائية مشددة.

وأكد "قبيصي" توزيع كافة المهمات الطبية على الطلاب في 21 لجنة تعليم صناعي، و15 تعليم تجاري، و14 زراعي بالإمتحانات، إضافة إلى تطهيروتعقيم مقاراللجان بصفة دائمة قبل وبعد الامتحان، مشيرًا إلى تركيب لوحات توعوية بمكان بارز وواضح أمام الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات، للتعريف بطرق مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مديرمديرية التعليم، متابعة الامتحانات عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية بإشراف إبراهيم كراوية مدير التعليم الفني، لحل أي عقبات على الفور.