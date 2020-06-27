خطيب السيدة نفيسة: نشكر القيادة على الثقة في وعي الناس وفتح المساجد

وجه الشيخ علي الجمال إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، الشكر للقيادة السياسية لثقتهما في شعب مصر، "نأمل أن يكون لديه من الوعي في التعامل مع هذه الأزمة وهو ما لمسته في صلاة الفجر".

وأضاف الجمال خلال تصريحات لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على شاشة قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل: "لمست حرص المصريين على اتباع التعليمات، ومع صلاة الفجر تضرعوا ونسوا الهموم والأحزان وابتهلوا إلى الله سبحانه سائلين إياه أن يرفع الوباء والبلاء".

وتابع: "بعد كل فريضة نعقم المساجد ونراعي الالتزام من قبل الناس، ونوفر كيسا لمن يدخل بحذاء، ونحاول توفير الكمامات للناس حتى لا يحرموا من الدخول إلى بيت الرحمن، ولاحظنا التزام من المصليين وانصرافهم من المسجد بعد الصلاة مباشرة، ووزارة الأوقاف أكدت أن التباعد لن يقل عن متر ونصف".